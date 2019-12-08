В "Зените" высказались о зимних трансферах



Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта рассказал о том, как будет вестись работа петербургского клуба трансферное окно.

"Не думаю, что будет много новостей. Потому что, во-первых, в "Зените" уже собран очень боеспособный состав, куда не всегда проходят сильные футболисты, которые остаются в запасе, а во-вторых, вот-вот вернутся в строй такие важные игроки, как Александр Кокорин и Малком. Это два больших зимних трансфера для нас, то, чего мы ждем больше всего.

Изменится ли ситуация с трансферами в случае выхода в плей-офф Лиги чемпионов? Не думаю. Возвращение Кокорина и Малкома — это уже серьезное усиление для клуба в Лиге чемпионов", - сказал Рибалта в интервью программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч ТВ".

Напомним, что 28-летний Кокорин пропустил более года, так как сидел в тюрьме. В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, избили трех человек в Москве. За это Кокорин был осужден на 1 год 6 месяцев колонии общего режима. В сентябре он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

Что касается 22-летнего Малкома, то он перешел в "Зенит" минувшим летом из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Форвард успел провести за петербургский клуб два матча, после чего получил травму, перенес операцию и выбыл из строя на несколько месяцев.

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