В "Зените" высказались об Азмуне в "Ювентусе"

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В "Зените" высказались об Азмуне в "Ювентусе"

Фото: инстаграм Азмуна\Автор неизвестен

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном трансфере форварда Сердара Азмуна в туринский "Ювентус".

– Ведутся ли переговоры между "Зенитом" и "Ювентусом" по трансферу Азмуна? 

– Я уже неоднократно говорил, что никаких переговоров с "Ювентусом" нет. 

– Есть ли предложения от других клубов по трансферу Сердара?

– Мы комментируем не процессы, а результаты, – сказал Медведев.

Также не пропустите: "Ювентус" может сделать предложение по трансферу Азмуна. | http://soccernews.ru
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