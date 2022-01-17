В "Зените" высказались об Азмуне в "Ювентусе"
Фото: инстаграм Азмуна\Автор неизвестен
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном трансфере форварда Сердара Азмуна в туринский "Ювентус".
– Ведутся ли переговоры между "Зенитом" и "Ювентусом" по трансферу Азмуна?
– Я уже неоднократно говорил, что никаких переговоров с "Ювентусом" нет.
– Есть ли предложения от других клубов по трансферу Сердара?
– Мы комментируем не процессы, а результаты, – сказал Медведев.
Также не пропустите: "Ювентус" может сделать предложение по трансферу Азмуна. | http://soccernews.ru
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|27
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|Хеллас Верона
|26
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
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|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
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|31
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|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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