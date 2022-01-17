В "Зените" высказались об Азмуне в "Ювентусе"

Фото: инстаграм Азмуна\Автор неизвестен

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном трансфере форварда Сердара Азмуна в туринский "Ювентус".

– Ведутся ли переговоры между "Зенитом" и "Ювентусом" по трансферу Азмуна?

– Я уже неоднократно говорил, что никаких переговоров с "Ювентусом" нет.

– Есть ли предложения от других клубов по трансферу Сердара?

– Мы комментируем не процессы, а результаты, – сказал Медведев.

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