В "Зените" высказались по поводу латиноамериканских сборников

Фото: твиттер Барриоса/Автор неизвестен

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о ситуации с отзывом из национальных сборных Вильмара Барриоса, Клаудиньо и Малкома.

"Зенит" обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ — с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против "Челси". Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных.

Так как из-за карантинных мер Великобритании в отношении стран, находящихся в красной зоне в связи с ситуацией с COVID-19, их участие в матче было под угрозой, мы рассчитываем на оперативное вмешательство футбольных властей и соблюдения принципов fair play для всех участников.

Нам видится, что возможным выходом из этой ситуации могло бы быть предоставление исключений для въезда спортивных делегаций или перенос матчей на нейтральные поля", — сказал Медведев.

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