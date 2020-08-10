В "Зените" выявлен заражённый коронавирусом футболист

Теги зенит санкт-петербургсергей семаккоронавирус

В "Зените" выявлен заражённый коронавирусом футболист

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак сделал заявление о ситуации с коронавирусом внутри команды.

"Ситуация абсолютно простая. У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора", - сказал Семак.

Ранее возникли подозрения, что COVID-19 может быть у Дениса ТерентьеваАлексея Сутормина или Даниила Шамкина.

Во вторник "Зенит" проведёт матч 1-го тура РПЛ против волгоградского "Ротора".

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