В "Зените" выявлен заражённый коронавирусом футболист

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак сделал заявление о ситуации с коронавирусом внутри команды.

"Ситуация абсолютно простая. У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора", - сказал Семак.

Ранее возникли подозрения, что COVID-19 может быть у Дениса Терентьева, Алексея Сутормина или Даниила Шамкина.

Во вторник "Зенит" проведёт матч 1-го тура РПЛ против волгоградского "Ротора".

Не пропустите: Быстров: "Слова Родченкова о допинге в "Зените" - бред". | http://soccernews.ru