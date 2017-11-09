В женском футболе три футболистки не забили гол, выйдя на пустые ворота
В матче 1/8 финала женской Лиги чемпионов "Гинтра Университетас" играла с "Барселоной".
В этом поединке произошел курьезный момент. Сразу три футболистки литовского клуба вышли на пустые ворота соперников, но умудрились помешать друг другу забить гол.
Видео: Фэйл года из женского футбола.
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