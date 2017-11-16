В зимнее трансферное окно "Реал" планирует приобрести правого защитника

Теги реал мадриддани карвахаль

В зимнее трансферное окно "Реал" планирует приобрести правого защитникаВ зимнее трансферное окно мадридский "Реал" планирует приобрести игрока на позицию правого защитника.

По информации испанской прессы, королевский клуб рассчитывает решить проблему, появившуюся в связи с проблемами Дани Карвахаля со здоровьем, уже в январе путем подписания футболиста, способного сразу же составить конкуренцию 25-летнему беку. Однако пока остается неизвестным - на ком остановится выбор "сливочных".

Напомним, Перес определил приоритетных кандидатов на усиление "Реала". | soccernews.ru

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