В зимнее трансферное окно "Реал" планирует приобрести правого защитника

В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" планирует приобрести игрока на позицию правого защитника.

По информации испанской прессы, королевский клуб рассчитывает решить проблему, появившуюся в связи с проблемами Дани Карвахаля со здоровьем, уже в январе путем подписания футболиста, способного сразу же составить конкуренцию 25-летнему беку. Однако пока остается неизвестным - на ком остановится выбор "сливочных".

Напомним, Перес определил приоритетных кандидатов на усиление "Реала". | soccernews.ru