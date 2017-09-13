В зимнее трансферное окно "Реал" предпримет попытки подписать форварда "Аякса"

В январе мадридский "Реал" предпримет попытки подписать форварда амстердамского "Аякса" Каспера Дольберга.

Как информирует OK Journal, в королевском клубе определили 19-летнего датчанина как оптимальный вариант для усиления своей атакующей линии в зимнее трансферное окно. Определяющими моментами при выборе Дольберга стали его относительно невысокая трансферная стоимость и возможность дозаявки его на плей-офф Лиги Чемпионов.

Напомним, сегодня "Реал" сыграет против АПОЭЛа.