В "Знамени Труда" раскрыли подробности смерти 18-летнего футболиста Сидорова

Фото инстаграм Никиты Сидорова

Генеральный директор "Знамени Труда" Михаил Пузанов сделал заявление о смерти Никиты Сидорова.

Напомним, что игрок молодёжного состава команды из Орехово-Зуево умер во время товарищеского матча.

Футболисту было всего 18 лет. Причиной трагедии, предположительно, стала аневризма сосудов головного мозга.

"Получается, он вышел во втором тайме, поиграл пять минут, побежал и стало плохо. Упал и потерял сознание. На поле тут же выбежали тренер и врач, который присутствовал на игре, чтобы оказать необходимую помощь. Вслед за ними бросился отец футболиста. Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня. Все боролись за него до конца. Парень был здоровее всех", - сказал Пузанов в интервью телеканалу "360".

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