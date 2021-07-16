Судебное разбирательство по обвинению Месси и его фонда в мошенничестве закрыто
Фото: инстаграм Лионеля Месси
Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело по иску против экс-игрока "Барселоны" Лионеля Месси и его отца Хорхе.
Напомним, что Федерико Реттори обратился в суд, обвинив Месси и его отца в экономических преступлениях, мошенничестве и отмывании денег в благотворительном фонде Месси.
Как сообщает ABC, суд принял решение, что жалоба построена на изложении событий, основанном на новостях из СМИ. Изучив официальные документы, в частности, из налоговой службы, никаких противоправных действий выявлено не было.
С 1 июля Месси является свободным агентом. "Барса" работает над подписанием нового контракта с аргентинцем.
Читайте также: Месси согласовал контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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