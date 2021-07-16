Судебное разбирательство по обвинению Месси и его фонда в мошенничестве закрыто

2 Теги лионель мессибарселона

Судебное разбирательство по обвинению Месси и его фонда в мошенничестве закрыто Фото: инстаграм Лионеля Месси

Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело по иску против экс-игрока "Барселоны" Лионеля Месси и его отца Хорхе.

Напомним, что Федерико Реттори обратился в суд, обвинив Месси и его отца в экономических преступлениях, мошенничестве и отмывании денег в благотворительном фонде Месси.

Как сообщает ABC, суд принял решение, что жалоба построена на изложении событий, основанном на новостях из СМИ. Изучив официальные документы, в частности, из налоговой службы, никаких противоправных действий выявлено не было.

С 1 июля Месси является свободным агентом. "Барса" работает над подписанием нового контракта с аргентинцем.

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