Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Вердером"
В рамках 6-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" не смогла удержать победу над "Вердером".
Таким образом, "Боруссия" поднялась на седьмое место, а "Вердер" остался на 10-м.
"Боруссия Д" - "Вердер" 2:2
Голы: Рашица, 7 - 0:1, Гетце, 9 - 1:1, Ройс, 41 - 2:1, Фридль, 55 - 2:2
"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Пишчек, Хакими, Гетце (Пако Алькасер, 72), Дауд (Брандт, 67), Ройс, Витцель, Азар, Санчо (Геррейру, 80), Вайгль.
"Вердер": Павленка, Фридль, Ланг, Гебре Селассие, Гросс, Классен, Шахин, Эггештайн, Битенкур (Эггештайн, 82), Рашица (Голлер, 73), Сарджент (Писарро, 88).
Предупреждение: Вайгль (68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|РБ Лейпциг
|6
|13
|3
|Шальке
|6
|13
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|13
|5
|Байер Леверкузен
|6
|13
|6
|Вольфсбург
|6
|12
|7
|Боруссия Дортмунд
|6
|11
|8
|Фрайбург
|5
|10
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|10
|10
|Вердер Бремен
|6
|7
|11
|Хоффенхайм
|6
|5
|12
|Аугсбург
|6
|5
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|5
|4
|14
|Унион Берлин
|6
|4
|15
|Герта
|5
|4
|16
|Кельн
|5
|3
|17
|Майнц 05
|6
|3
|18
|Падерборн
|6
|1