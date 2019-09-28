Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Вердером"

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Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Вердером"

В рамках 6-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" не смогла удержать победу над "Вердером".

Таким образом, "Боруссия" поднялась на седьмое место, а "Вердер" остался на 10-м.

"Боруссия Д" - "Вердер" 2:2

Голы: Рашица, 7 - 0:1, Гетце, 9 - 1:1, Ройс, 41 - 2:1, Фридль, 55 - 2:2

"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Пишчек, Хакими, Гетце (Пако Алькасер, 72), Дауд (Брандт, 67), Ройс, Витцель, Азар, Санчо (Геррейру, 80), Вайгль.

"Вердер": Павленка, Фридль, Ланг, Гебре Селассие, Гросс, Классен, Шахин, Эггештайн, Битенкур (Эггештайн, 82), Рашица (Голлер, 73), Сарджент (Писарро, 88).

Предупреждение: Вайгль (68).  

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