"Интер" сыграл вничью с "Аталантой" в матче Серии А

В рамках 19-го тура итальянской Серии А "Интер" сыграл вничью с "Аталантой".

"Нерадзурри" лидирует в чемпионате, опережая "Ювентус" на одно очко, при этом у туринцев игра в запасе.

"Интер" - "Аталанта" 1:1

Голы: Мартинес, 4 - 1:0, Госенс, 75 - 1:1

"Интер": Ханданович, Бастони, де Врей, Годин, Бираги, Сенси (Валеро, 71), Кандрева, Гальярдини, Брозович, Лукаку, Мартинес (Политано, 80).

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Гимшити, Толои, Госенс, Гомес, Пашалич (Муриэль, 70), Иличич, де Рон, Паломино, Сапата (Малиновский, 53).

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