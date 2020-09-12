Салах повторил достижение Шерингема

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах забил два гола в игре 1-го тура АПЛ против "Лидса".

Как сообщает Opta, Салах забивает в стартовом туре АПЛ четвертый сезон кряду. Ранее такое достижение покорялось только Тедди Шерингему, который забивал за "Тоттенхэм" в первом туре АПЛ с сезона-1992/93 по сезон-1995/96.

Кроме того, Салах в составе "Ливерпуля" забил 51 гол в 63 домашних играх. Только Алан Ширер забил 50 голов в домашних матчах быстрее - за 47 туров.

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