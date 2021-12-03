"Манчестер Юнайтед" готов побороться за хавбека "Барселоны"

Фото: инстаграм Де Йонга

Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг может перебраться в АПЛ.

Как сообщает Todofichajes, в услугах 24-летнего голландца заинтересован "Манчестер Юнайтед". Ранее интерес к игроку также проявлял "Манчестер Сити".

Соглашение де Йонга с клубом действует до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

В этом сезоне на счету де Йонга один гол и два ассиста в 16 играх.

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