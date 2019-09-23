Вадим Абрамов стал главным тренером сборной Узбекистана
57-летний специалист Вадим Абрамов стал новым главным тренером сборной Узбекистана. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Ранее сборную возглавлял Эктор Купер, который сегодня, 23 сентября, расторг контракт с командой.
Абрамов уже работал со сборной Узбекистана с 2010 по 2012 год. Вместе с ним команда заняла 4 место на Кубке Азии-2011.
10 октября Узбекистан сыграет с Йеменом в рамках отборочного турнира ЧМ.
Ранее специалист работал с "Локомотивом" (Ташкент), "Нефтчи" и "Астаной".
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