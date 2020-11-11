Вадим Евсеев: "Без Лоськова лося в лесу не встретишь, наверное"

Экс-тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме рассказал про охоту, прикрепив к посту архивную фотографию с экс-партнера по "Локомотиву".



"Бросил жену. На несколько дней. Уехал на охоту. Вроде и места правильные: Углич, Калязин. И компания опытная. А зверя нет. Вместо охоты занимаемся спортивным ориентированием, но оно и к лучшему.

Было три загона - и ничего. Без Лоськова лося в лесу не встретишь, наверное. Зато за чаем нашёл в телефоне древнее фото. Нас на нём четверо из "Локомотива": я, Лоськов, Черевченко, Арифуллин. Я на фото второй справа в верхнем ряду. Уточню на всякий случай.

Столько хороших архивных фото, что начну их показывать. Сделаю фотоальбом с историями", - написал специалист.

Напомним, после ухода из "Уфы" в начале октября, Евсеев остается без работы.

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