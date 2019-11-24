Вадим Евсеев: "Хотим порадовать болельщиков игрой и результатом"

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Вадим Евсеев: "Хотим порадовать болельщиков игрой и результатом"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев перед матчем 17-го тура чемпионата России с "Сочи" сказал, что команда настроена порадовать фанатов результатами.

На данный момент "Уфа" проигрывает со счетом 0:1.

"Все в равных условиях. Так получается. Мы в августе сыграли в Сочи. Сегодня тут в Уфе. Нормальная погода -4 градуса.

Мы хотим порадовать болельщиков игрой и результатом", - сказал Евсеев.

"Уфа" занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" - на последней строчке.

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