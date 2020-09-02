Вадим Евсеев: "Мало иметь яйца, нужно значит, для чего они"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев показал, как он готовит яичницу.

"Повар это как тренер. Мало того, что у тебя должны быть яйца, ты еще и должен знать, для чего они нужны. Ничего пресного, ничего сладкого. И больше огня", - написал Евсеев на своей странице в Instagram.

44-летний Евсеев тренирует "Уфу" с 2019 года. После шести туров башкирский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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