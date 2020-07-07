Вадим Евсеев может возглавить "Спартак"

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Вадим Евсеев может возглавить "Спартак"

Новым главным тренером московского "Спартака" может стать наставник "Уфы" Вадим Евсеев, сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям источника, Евсеев может прийти в "Спартак" вместе с генеральным директором "Уфы" Шамилем Газизовым.

Напомним, что руководство "Спартака" отправило в отставку Томаса Цорна с поста генерального директора клуба. Газизов получил предложение от "Спартака" о трехлетнем контракте.

"Спартак" назначил Цорна 14 мая 2019 года. Прошлым летом на трансферы было потрачено 40 миллионов евро, однако, несмотря на серьёзные финансовые вливания, команда занимает только седьмое место в РПЛ.

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