Вадим Евсеев: "Мяч не шел в ворота. Это футбол"

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Вадим Евсеев: "Мяч не шел в ворота. Это футбол"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итоги матча 24-го тура РПЛ с "Арсеналом" (1:2). 

"Я знаю причину нашего неудачного старта в матче. Да, дали фору сопернику. Отыгрываться всегда тяжело. Приложили все силы, чтобы отыграться, но мяч не шел в ворота. Это футбол.

В перерыве матча сказал, что так играть нельзя. Команда готова к плотному графику, как и все остальные. Это нормально играть на четвертый день", - сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

"Арсенал" с 35 баллами занял 7 место у турнирной таблице РПЛ. "Уфа", имея в активе 21 балл, осталась на 14 позиции. 

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