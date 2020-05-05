Вадим Евсеев не смог придумать футбольную ассоциацию к букве Х

Теги вадим евсеевуфа

Вадим Евсеев не смог придумать футбольную ассоциацию к букве Х

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев сообщил, что он не смог придумать футбольную ассоциацию к букве Х. В последнее время специалист создавал свой футбольный алфавит.

"Ломаю голову над буквой Х. Хабаровск?" - написал Евсеев на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне "Уфа" под руководством Евсеева занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков в 22 матчах. В следующем туре башкирский клуб на своем поле должен сыграть с "Тамбовом". Впрочем, дата проведения матча не определена, так как чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Не пропустите: Евсеев выложил очередной пост в своем аккаунте в инстаграме. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мамаев рассказал, продолжает ли он дружить с Кокориным

Мамаев рассказал, продолжает ли он дружить с Кокориным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов