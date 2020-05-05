Вадим Евсеев не смог придумать футбольную ассоциацию к букве Х

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев сообщил, что он не смог придумать футбольную ассоциацию к букве Х. В последнее время специалист создавал свой футбольный алфавит.

"Ломаю голову над буквой Х. Хабаровск?" - написал Евсеев на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне "Уфа" под руководством Евсеева занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков в 22 матчах. В следующем туре башкирский клуб на своем поле должен сыграть с "Тамбовом". Впрочем, дата проведения матча не определена, так как чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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