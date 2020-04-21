Вадим Евсеев оценил возможность работы в "Локомотиве" или сборной России

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев ответил на вопрос о том, готов ли он возглавить московский "Локомотив" или сборную России, если ему поступят подобные предложения.

"Возглавить "Локомотив"? Если туда позовут, соберемся. Согласился бы на работу в сборной России? Если появится такая возможность, тогда и будем разговаривать. Я живу сегодняшним днем", - приводят слова Евсеева российские СМИ.

44-летний Евсеев тренирует "Уфу" с 2019 года. В нынешнем сезоне башкирский клуб под его руководством занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 22 туров. Ранее он возглавлял "Текстильщик", "Амкар" и "СКА-Хабаровск".

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