Вадим Евсеев показал фото в свитере, сравнив себя с Юрием Семиным

Бывший футболист московского "Локомотив" Вадим Евсеев сравнил себя с экс-главным тренером "железнодорожников" Юрием Семиным.

"Найдите пять отличий", - написал Евсеев в своем Instagram, опубликовав свою фотографию в свитере.

В бытность футболистом Евсеев выступал за "Локомотив" с 2000 по 2006 годы. После завершения игровой карьеры он стал тренером и возглавлял "Амкар", "СКА-Хабаровск" и "Уфу". В настоящее время 44-летний специалист является безработным. По некоторым данным, Евсеев может возглавить "Локомотив".

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