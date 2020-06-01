Вадим Евсеев показал свой удар точно в перекладину

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Вадим Евсеев показал свой удар точно в перекладину

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев показал, как точно попал в перекладину на тренировке уфимского клуба.

"Считается, что тренер должен убить в себе игрока. Получается не всегда. Помнят ноги-то!" - написал специалист в соцсети.

Напомним, "Уфа" готовится к возобновлению сезона РПЛ, рестарт которого запланирован на 21 июня.

А еще: "Уфа" выступила с заявлением касательно возможных инвестиций от City Football Group и Red Bull| http://soccernews.ru
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