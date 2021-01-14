Вадим Евсеев припарковал автобус и сравнил это с футболом (видео)



Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев припарковал автобус и заявил, что это сложнее, чем играть в футбол.

"Припарковал, нормально все. Проще дома машину парковать, а автобус большой. А вообще на автобусе ездить сложнее, чем в футбол играть", – приводит слова Евсеева Sports.ru.

45-летний Евсеев тренировал "Уфу" с 2019 по 2020 годы. В период его работы клуб неоднократно критиковали за оборонительный стиль игры. В прошлом сезоне уфимский клуб под руководством Евсеева финишировал на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Впрочем, нынешний сезон "Уфа" начала неудачно и Евсеев был уволен.

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