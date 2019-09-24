Вадим Евсеев признался, что пока не думает о работе в топ-клубе

Теги уфавадим евсеев

Вадим Евсеев признался, что пока не думает о работе в топ-клубе

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев сказал, что пока не собирается менять клуб. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По мнению специалиста, он мог бы работать в клубах намного статуснее, так как нормально относится к давлению.

"Живу сегодняшним днём, а не будущим. Если бы да кабы - это не мой подход. На сегодня работаю в "Уфе" и очень рад, что нахожусь на своём месте. А что произойдёт завтра, никто не знает.

Готов ли работать в топ-клубе? А вы думаете, в любой другой команде нет давления, нет требований болельщиков? Когда нет результата, на тебя всё равно будет оказываться давление", - сказал Евсеев.

"Уфа" занимает 8 место в турнирной таблице, имея в активе 14 баллов. Отметим, что  подопечные Евсеева обыграли "Спартак" и "Зенит".

А еще: "Уфа" показала видео из раздевалки после победы над "Спартаком"| http://soccernews.ru
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