Вадим Евсеев признался, что пока не думает о работе в топ-клубе

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев сказал, что пока не собирается менять клуб. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".



По мнению специалиста, он мог бы работать в клубах намного статуснее, так как нормально относится к давлению.



"Живу сегодняшним днём, а не будущим. Если бы да кабы - это не мой подход. На сегодня работаю в "Уфе" и очень рад, что нахожусь на своём месте. А что произойдёт завтра, никто не знает.

Готов ли работать в топ-клубе? А вы думаете, в любой другой команде нет давления, нет требований болельщиков? Когда нет результата, на тебя всё равно будет оказываться давление", - сказал Евсеев.



"Уфа" занимает 8 место в турнирной таблице, имея в активе 14 баллов. Отметим, что подопечные Евсеева обыграли "Спартак" и "Зенит".

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