Вадим Евсеев уволен с поста главного тренера "Уфы"

Пресс-служба "Уфы" объявила об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера башкирского клуба.

"Футбольный клуб "Уфа" и Вадим Евсеев по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт", - говорится в сообщении.

Причиной отставки стали неудовлетворительные выступления команды в нынешнем сезоне. После 10 туров "Уфа" находится в зоне вылета, набрав всего шесть очков.

Исполнять обязанности главного тренера будет Арслан Халимбеков.

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