Вадим Евсеев уволен с поста главного тренера "Уфы"
Пресс-служба "Уфы" объявила об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера башкирского клуба.
"Футбольный клуб "Уфа" и Вадим Евсеев по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт", - говорится в сообщении.
Причиной отставки стали неудовлетворительные выступления команды в нынешнем сезоне. После 10 туров "Уфа" находится в зоне вылета, набрав всего шесть очков.
Исполнять обязанности главного тренера будет Арслан Халимбеков.
Не пропустите: Вадим Евсеев: "Мало иметь яйца, нужно значит, для чего они". | http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" нацелился на португальского полузащитника
-
ЦСКА огласил заявку на групповой этап Лиги Европы
-
Россиянин в ТОП-клубе, реформация в "Челси" и молчание Зидана: каким было летнее трансферное окно 2020?
-
"Локомотив" заявил Зе Луиша в Лигу Чемпионов
-
Стадион "Спартак" временно закроют из-за нарушения мер безопасности по коронавирусу
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" не выполнил ни одно из трансферных пожеланий Сульшера. Тренер хотел четырех игроков
-
Оливье Жиру рассказал о несостоявшемся переходе в Серию А
-
1
"Челси" огласил заявку на Лигу Чемпионов
-
"Милан" продлит контракты с Доннаруммой и Чалханоглу
-
Болельщики "Зенита" назвали лучшего игрока в сентябре
-
Олег Кононов может возглавить "Уфу"
-
1
"Локомотив" исключил Джорджевича из заявки на матчи РПЛ из-за Зе Луиша
-
Карпин прокомментировал угрозу Федуна снять "Спартак" с чемпионата России
-
"Спартак" наказан за использование болельщиками нацистской символики
-
Совет директоров "Барселоны" в ближайшее время определит судьбу Бартомеу
-
"Рейнджерс" Джеррарда может подписать Уилшера
-
Усман Дембеле отказался переходить в "Манчестер Юнайтед" из-за "Ювентуса"
-
"Спартак" нацелился на португальского полузащитника
-
Вадим Евсеев уволен с поста главного тренера "Уфы"
-
Алексей Миранчук попал в заявку "Аталанты" на Лигу Чемпионов
-
РПЛ опубликовала календарь матчей с 11-го по 14-й туры
-
ЦСКА огласил заявку на групповой этап Лиги Европы
-
45-летний Шовковский вызван в сборную Украины. Он завершил карьеру в 2016 году
-
Россиянин в ТОП-клубе, реформация в "Челси" и молчание Зидана: каким было летнее трансферное окно 2020?
-
Шевченко высказался о потере ряда игроков перед матчем сборной Украины с Францией