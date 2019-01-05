Вадим Скрипченко возглавил "Торпедо-БелАЗ"

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Вадим Скрипченко возглавил "Торпедо-БелАЗ"

Вадим Скрипченко возглавил "Торпедо-БелАЗ". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт специалиста рассчитан до 2022 года.

Ранее Скрипченко был главным тренером "Урала""Крыльев Советов" и "Анжи". Летом тренер возглавил армянский "Арарат-Армению", но был уволен в сентябре.

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