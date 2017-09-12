Вагнер Лав: "Бенфика" является фаворитом в матче с ЦСКА"



Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав оценил шансы армейцев в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Бенфики".

"Это будет сложный матч для обеих команд. "Бенфика" является фаворитом, так как играет дома. Но в футболе все решается на поле. Победит тот, кто будет меньше ошибаться", - приводит слова Вагнера A Bola.

Напомним, что матч "Бенфика" – ЦСКА пройдет сегодня, 12 сентября и начнется в 21.45 мск.

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