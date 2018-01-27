Вагнер Лав близок к переходу в "Бешикташ"

Форвард "Аланьяспора" Вагнер Лав в ближайшее время станет игроком "Бешикташа", сообщает турецкая пресса.

Стамбульский клуб заплатит за 33-летнего бразильца порядка 3,7 миллионов евро. Сам футболист подпишет контракт до лета 2019 года с опцией продления ещё на один сезон.

Вагнер Лав выступал за "Аланьяспор" с 2016 года, сыграл 44 матча и забил 34 гола.

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