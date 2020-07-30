Вагнер Лав: "ЦСКА не давал мне никаких гарантий"

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Вагнер Лав: "ЦСКА не давал мне никаких гарантий"

Нападающий "Кайрата" Вагнер Лав высказался о своём несостоявшемся возвращении в московский ЦСКА.

"Возвращение в ЦСКА этим летом было абсолютно реально. Из-за чего сорвался переход? Лучше я оставлю эту информацию при себе. Не могу раскрыть всех секретов. Я расторг контракт с "Коринтиансом" ещё до контактов с ЦСКА. У меня была одна цель - спокойно изучить и взвесить все варианты продолжения карьеры. Как я уже сказал, для меня имеют большое значение сложные вызовы, и одним из наиболее вероятных вариантов было как раз возвращение в ЦСКА. Но никаких гарантий мне никто не давал", - цитирует бразильца "Всё про спорт".

36-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

С "Кайратом" форвард заключил контракт на полгода с опцией продления.

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