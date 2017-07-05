Вагнер Лав: "Думбия - один из лучших партнеров, с которым я играл"

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Вагнер Лав: "Думбия - один из лучших партнеров, с которым я играл"Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав обратился к своему бывшему одноклубнику Сейду Думбия и пожелал ему успехов в "Спортинге".

Напомним, что форвард будет играть за португальский клуб на правах аренды.

"Думбия - один из лучших партнеров, с которым я играл. У нас были хорошие времена в России. Он очень быстрый и умный нападающий и знает, как забивать голы. Очень силен физически, полностью отдается работе. Но вообще очень веселый человек. Играет в бразильской манере. Желаю ему удачи в "Спортинге", - сказал он. 

Читайте:  Думбия хочет поиграть во Франции | http://soccernews.ru

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