Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА: подробности

Фото инстаграм Вагнера Лава

Нападающий "Кайрата" Вагнер Лав рассчитывает зимой заключить краткосрочный контракт с московским ЦСКА.

31 декабря этого года бразилец станет свободным агентом, и он надеется, что армейцы будут заинтересованы в его услугах.

По информации журналиста Фабио Алейшо, 37-летний футболист хочет подписать с российским клубом соглашение до конца текущего сезона.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

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