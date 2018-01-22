Вагнер Лав может перейти в "Бешикташ"

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Вагнер Лав может перейти в "Бешикташ"Нападающий "Аланьяспора" Вагнер Лав может перейти в "Бешикташ".

Ожидается, что за бразильца турки заплатят три миллиона евро.

В экс-игроке ЦСКА боссы клуба видят замену Дженку Тосуну, который пополнил состав "Эвертона".

В прошлом сезоне Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции. 

Читайте: "Фламенго" хочет вернуть Вагнера Лава | http://soccernews.ru

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