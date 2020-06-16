Вагнер Лав может продолжить карьеру в Турции

Возвращение нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА находится на грани срыва.

Как сообщает Globo Esporte, на фоне паузы в переговорах между футболистом и армейцами в борьбу за бразильца включились турецкие клубы.

Напомним, что с 2016 по 2019 год Вагнер Лав выступал в Турции за "Аланьяспор" и "Бешикташ".

Данную информацию косвенно подтвердил агент форварда Эвандро Феррейра.

"Все думают, что Вагнер возвращается в Россию, но он может оказаться в другом месте", - сказал агент.

36-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

На позапрошлой неделе игрок расторг контракт с "Коринтиансом" по взаимному согласию и теперь является свободным агентом.

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