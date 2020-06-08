Вагнер Лав не сыграет за ЦСКА в этом сезоне

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Вагнер Лав не сыграет за ЦСКА в этом сезоне

Нападающий Вагнер Лав в случае подписания контракта с ЦСКА не поможет команде в текущем розыгрыше чемпионата России.

Дело в том, что клубы РПЛ имеют право заявлять футболистов по ходу сезона, однако случай бразильца не подходит ни под одну из разрешённых категорий.

Поэтому дебютировать за армейцев 35-летний форвард сможет не ранее августа.

То же самое касается потенциального новичка "Рубина" Михаила Меркулова, Джордже Деспотовича, ведущего переговоры с "Ростовом" и многих других.

Не пропустите: Уткин высказался о вероятном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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