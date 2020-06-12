Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА раньше середины июля

Теги цска москвавагнер лав

Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА раньше середины июля

Возвращение нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА откладывается как минимум на месяц, пишет "СЭ".

По информации источника, армейцы примут окончательное решение по подписанию бразильца не раньше середины июля.

По всей видимости, в столичном клубе намерены подождать завершения сезона, чтобы понять как команда будет развиваться в будущем.

36-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

На прошлой неделе форвард расторг контракт с "Коринтиансом" по взаимному согласию и теперь является свободным агентом.

Не пропустите: Орлов: "Вагнер Лав уже не вернется в ЦСКА". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Санкт-Петербург готов принять больше матчей Евро-2020

Санкт-Петербург готов принять больше матчей Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов