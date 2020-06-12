Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА раньше середины июля

Возвращение нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА откладывается как минимум на месяц, пишет "СЭ".

По информации источника, армейцы примут окончательное решение по подписанию бразильца не раньше середины июля.

По всей видимости, в столичном клубе намерены подождать завершения сезона, чтобы понять как команда будет развиваться в будущем.

36-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

На прошлой неделе форвард расторг контракт с "Коринтиансом" по взаимному согласию и теперь является свободным агентом.

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