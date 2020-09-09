Вагнер Лав оценил вероятность своего перехода в "Спартак"

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Вагнер Лав оценил вероятность своего перехода в "Спартак"

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, выступающий сейчас за алматинский "Кайрат", заявил, что он никогда бы не перешел в "Спартак".

"Я не получал предложения от "Спартака". И из-за болельщиков ЦСКА я думаю, что никогда не надел бы футболку "Спартака". Если бы я вернулся в Россию, это могла бы быть и другая команд, но первая команда, куда я мог бы вернуться здесь — это ЦСКА", - сказал Вагнер Лав в интервью блогеру Евгению Савину на канале YouTube.

36-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы, а также в 2013 году. В составе армейцев он три становился чемпионом России, шесть раз - обладателем Кубка России, а также однажды выиграл Кубок УЕФА.

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