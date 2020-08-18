Вагнер Лав отметился результативным действием в дебютном матче за "Кайрат"
Бразильский нападающий алматинского "Кайрата" Вагнер Лав отдал голевую передачу в матче 4-го тура чемпионата Казахстана с "Каспием" (3:0).
Форвард вышел на замену во втором тайме и помог отличиться Артуру Шушеначеву.
Напомним, что 36-летний Вагнер Лав перешел в "Кайрат" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Бразилец подписал с клубом контракт до конца 2020 года. Ранее он играл за "Палмейрас", ЦСКА, "Фламенго", "Шаньдун Лунэн", "Коринтианс", "Монако", "Аланьяспор", "Бешикташ" и вновь "Коринтианс".
Не пропустите: Вагнер Лав рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА. | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" уволила Эрика Абидаля
-
"Барселона" сообщила сроки восстановления тер Штегена, который перенес операцию
-
Алексей Миранчук согласился перейти в "Аталанту"
-
Защитник "Копенгагена" Нельссон отказал ЦСКА
-
В полуфинале нынешней Лиги Чемпионов сыграют исключительно представители "фермерских лиг": как так получилось?
Лента новостей
-
Жоау Мариу может оказаться в Испании
-
Защитник "Ливерпуля" перешел во французский клуб
-
Вратарь сборной Швейцарии Диего Бенальо завершил карьеру
-
Луи ван Гал может в третий раз возглавить сборную Нидерландов
-
Куман прокомментировал информацию о возможном назначении в "Барселону"
-
4
ПСЖ вступил в борьбу за Месси
-
Вагнер Лав отметился результативным действием в дебютном матче за "Кайрат"
-
Лаутаро Мартинес признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы
-
"Барселона" уволила Эрика Абидаля
-
"Барселона" сообщила сроки восстановления тер Штегена, который перенес операцию
-
Тедеско не полетел со "Спартаком" на матч с "Уфой"
-
"Кристал Пэлас" нацелился на форварда "Челси"
-
"Эвертон" нацелился на защитника "Ромы"
-
Лука Модрич рассказал о несостоявшемся переходе в "Челси"
-
Вячеслав Подберезкин перешел из "Рубина" в "Урал"
-
"Локомотив" отказал испанскому клубу в аренде Смолова
-
"Тоттенхэм" подписал бывшего вратаря сборной Англии
-
Клаудио Браво покинул "Манчестер Сити"
-
В "Ливерпуле" выявлен случай заражения коронавирусом
-
"Урал" согласовал трансфер опорника сборной Сербии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22