Вагнер Лав отметился результативным действием в дебютном матче за "Кайрат"

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Вагнер Лав отметился результативным действием в дебютном матче за "Кайрат"

Бразильский нападающий алматинского "Кайрата" Вагнер Лав отдал голевую передачу в матче 4-го тура чемпионата Казахстана с "Каспием" (3:0).

Форвард вышел на замену во втором тайме и помог отличиться Артуру Шушеначеву.

Напомним, что 36-летний Вагнер Лав перешел в "Кайрат" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Бразилец подписал с клубом контракт до конца 2020 года. Ранее он играл за "Палмейрас", ЦСКА, "Фламенго", "Шаньдун Лунэн", "Коринтианс", "Монако", "Аланьяспор", "Бешикташ" и вновь "Коринтианс".

Не пропустите: Вагнер Лав рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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