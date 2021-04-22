Вагнер Лав по-прежнему хочет вернуться в ЦСКА

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Вагнер Лав по-прежнему хочет вернуться в ЦСКА

Фото инстаграм Вагнера Лава

Нападающий "Кайрата" Вагнер Лав рассказал о своём желании снова выступать за московский ЦСКА.

"Могу подтвердить, что в январе состоялась предварительная беседа с ЦСКА, а летом прошлого года была даже конкретика. Сейчас я очень счастлив, семья прекрасно адаптировалась в Казахстане, но неизвестно, что случится завтра. Если будет возможность, и мы договоримся с ЦСКА, буду очень рад. Конечно, было бы здорово вернуться в клуб, где у меня была такая красивая история. Если это произойдёт, я сделаю всё, чтобы вернуть ЦСКА трофеи", - приводит слова бразилца Yahoo Esportes Brasil.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

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