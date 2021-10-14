Вагнер Лав покинет "Кайрат"
Бразильский нападающий "Кайрата" Вагнер Лав покинет казахстанский клуб в январе, сообщает Sports.ru.
По сведениям источника, в клубе считают, что 37-летний Вагнер является уже слишком возрастным игроком, а также у него высокая зарплата. Главный тренер клуба Курбан Бердыев хочет видеть в команде более молодого форварда.
Вагнер Лав выступает за "Кайрат" с 2020 года. Всего он провел за клуб 49 матчей, забил 22 гола и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.
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