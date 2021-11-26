Вагнер Лав попрощался с "Кайратом"
Бразильский нападающий Вагнер Лав провёл последний матч в составе "Кайрата".
37-летний футболист сыграл против "Базеля" (2:3) в Лиге Конференций и забил гол.
После финального свистка форварду устроили торжественные проводы, в которых поучаствовали как партнёры по команде, так и болельщики.
Вагнер Лав выступал за "Кайрат" с июля 2020 года, сыграл 56 матчей, забил 25 голов и сделал 23 ассиста.
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