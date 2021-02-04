Вагнер Лав пояснил, почему не общается с бывшими партнерами по ЦСКА

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав, который сейчас выступает за казахстанский клуб "Кайрат", назвал причину, по которой не общается с "армейцами". Приводим выдержки из интервью футболиста Sport24.

— С вами "Кайрат" стал чемпионом впервые за 16 лет. Андрей Аршавин, который также выступал за этот клуб, не смог добиться такого же успеха. Он поздравил вас с чемпионством?

— Нет, Аршавин никак не связывался со мной после завоевания трофея. Я, конечно же, знаю историю выступлений Аршавина за этот клуб, его любили болельщики. Наверное, у меня просто было больше удачи, чем у него.

— А от экс-игроков ЦСКА были поздравления?

— На самом деле, у меня не так много хороших контактов сохранилось с того времени. Может быть потому, что я плохо говорю на русском — языковой барьер всегда мешает в общении.