Вагнер Лав признан лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе

Бразильский нападающий алматинского "Кайрата" Вагнер Лав признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по итогам августа, сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги страны.

В прошедшем месяце 36-летний Вагнер провел три матча в казахстанской Премьер-лиге и забил два мяча.

Напомним, что форвард перешел в "Кайрат" в августе, подписав с клубом контракт до конца 2020 года. Бразилец также вел переговоры с московским ЦСКА, но его возвращение в российский клуб не состоялось.

Не пропустите: Вагнер Лав рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА. | http://soccernews.ru