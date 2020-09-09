Вагнер Лав признан лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе

Теги вагнер лавкайрат

Вагнер Лав признан лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе

Бразильский нападающий алматинского "Кайрата" Вагнер Лав признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по итогам августа, сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги страны.

В прошедшем месяце 36-летний Вагнер провел три матча в казахстанской Премьер-лиге и забил два мяча. 

Напомним, что форвард перешел в "Кайрат" в августе, подписав с клубом контракт до конца 2020 года. Бразилец также вел переговоры с московским ЦСКА, но его возвращение в российский клуб не состоялось.

Не пропустите: Вагнер Лав рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" принял окончательное решение избавиться от Бэйла

"Реал" принял окончательное решение избавиться от Бэйла

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов