Вагнер Лав признан лучшим игроком чемпионата Казахстана в июне

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Вагнер Лав признан лучшим игроком чемпионата Казахстана в июне

Фото инстаграм Профессиональной футбольной лиги Казахстана

Форвард "Кайрата" Вагнер Лав получил индивидуальную награду от Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

37-летнего бразильца признали лучшим в казахстанской Премьер-лиге по итогам июня.

В прошлом месяце Вагнер Лав, известный по выступлениям за московский ЦСКА, забил 5 голов в 4 матчах чемпионата.

Не пропустите: ЦСКА ярко поздравил Вагнера Лава с 37-летием. | http://soccernews.ru
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