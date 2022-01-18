Вагнер Лав продолжит карьеру в Дании

Фото инстаграм Вагнера Лава

Бразильский нападающий Вагнер Лав в скором времени станет игроком "Мидтъюлланда", сообщает Globo Esporte.

По информации источника, в понедельник 37-летний футболист прошел медицинское обследование перед переходом в датский клуб.

Ожидается, что экс-форвард ЦСКА заключит с "Мидтъюлландом" контракт на полгода.

Напомним, что последней командой Вагнера Лава был "Кайрат", который он покинул в декабре в связи с истечением срока соглашения.

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