Вагнер Лав продолжит карьеру в Дании
Бразильский нападающий Вагнер Лав в скором времени станет игроком "Мидтъюлланда", сообщает Globo Esporte.
По информации источника, в понедельник 37-летний футболист прошел медицинское обследование перед переходом в датский клуб.
Ожидается, что экс-форвард ЦСКА заключит с "Мидтъюлландом" контракт на полгода.
Напомним, что последней командой Вагнера Лава был "Кайрат", который он покинул в декабре в связи с истечением срока соглашения.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Мидтъюлланд
|26
|65
|2
|Копенгаген
|26
|56
|3
|АГФ
|26
|47
|4
|Брондбю
|26
|42
|5
|Нордсьелланд
|26
|41
|6
|АаБ
|26
|38
|7
|Рандерс
|26
|35
|8
|Хорсенс
|26
|34
|9
|ОБ
|26
|33
|10
|Люнгбю
|26
|32
|11
|СендерийскЕ
|26
|27
|12
|Хобро
|26
|23
|13
|Эсбьерг
|26
|18
|14
|Силкеборг
|26
|16