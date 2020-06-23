Вагнер Лав продолжит карьеру в Казахстане

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Вагнер Лав продолжит карьеру в Казахстане
Бывший нападающий сборной Бразилии Вагнер Лав сообщил, он перешел в казахстанский "Кайрат".

"Я очень доволен новым вызовом", - написал Вагнер Лав на своей странице в Instagram.

"Кайрат" подписал бразильца бесплатно, так как он являлся свободным агентом. 

Ранее сообщалось, что Вагнер может вернуться в ЦСКА, но трансфер не состоялся, так как "армейцы" не смогли заявить его на оставшуюся часть нынешнего сезона в чемпионате России. 

36-летний Вагнер Лав выступал за "Палмейрас", ЦСКА, вновь "Палмейрас", "Фламенго", "Шаньдун Лунэн", "Коринтианс", "Монако", "Аланьяспор", "Бешикташ" и вновь "Коринтианс". За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Трехкратный чемпион России, чемпион Бразилии, шестикратный обладатель Кубка России, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Китая, обладатель Кубка УЕФА, двукратный обладатель Кубка Америки.

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