Вагнер Лав прокомментировал сорванный трансфер в ЦСКА

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, почему трансфер в московский клуб так и не состоялся. Футболист подчеркнул, что дело было не в деньгах.

"К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Жаль, что я не смог вернуться домой - в ЦСКА. Но Богу виднее. Может, у меня появится шанс сыграть еще за команду.

Причины срыва мне неизвестны. Это моя мечта! Если переход в ЦСКА все же произойдет, буду более чем счастлив", - цитирует футболиста "Спорт-Экспресс".

Ранее Вагнер Лав в своем инстаграме сообщил, что переходит в казахстанский "Кайрат". В настоящее время он является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно.

36-летний Вагнер Лав выступал за "Палмейрас", ЦСКА, вновь "Палмейрас", "Фламенго", "Шаньдун Лунэн", "Коринтианс", "Монако", "Аланьяспор", "Бешикташ" и вновь "Коринтианс". За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Трехкратный чемпион России, чемпион Бразилии, шестикратный обладатель Кубка России, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Китая, обладатель Кубка УЕФА, двукратный обладатель Кубка Америки.

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