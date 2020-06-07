Вагнер Лав рассказал, когда станет известно, в каком клубе он продолжит карьеру

Форвард Вагнер Лав, который недавно покинул "Коринтианс" и стал свободным агентом, рассказал, когда станет известно, в каком клубе он продолжит карьеру.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист перейдет в московский ЦСКА.

"Только в понедельник я узнаю, где буду играть", - цитирует игрока RT.

35-летний Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а в 2013 году. Всего за московский клуб он провел 259 матчей во всех турнирах, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. В настоящее время форвард является свободным агентом.

Не пропустите: "Бешикташ" назвал ЦСКА цену на нападающего Ларина. | http://soccernews.ru