Вагнер Лав рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА



Бразильский нападающий Вагнер Лав заявил, что он был готов вернуться в московский ЦСКА даже в статусе запасного игрока.

"Я очень расстроился, когда мой переход в ЦСКА не состоялся. Я очень хотел вернуться, поэтому моя совесть чиста. Но переход не получился из-за некоторых моментов, которые я не хотел бы обсуждать. Поэтому я двинулся дальше", - приводит слова Лава Yahoo Esportes Brazil.

Ранее сообщалось, что 36-летний Вагнер Лав подпишет с ЦСКА контракт на полгода с возможностью продления. После того, как трансфер не состоялся, бразилец подписал контракт с казахстанским "Кайратом".

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