Вагнер Лав рассказал о самом ярком моменте в период его карьеры в ЦСКА

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Вагнер Лав рассказал о самом ярком моменте в период его карьеры в ЦСКАФото: инстаграм Вагнер Лава/Автор неизвестен

Экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав рассказал о самом ярком моменте, который он пережил в период своей карьеры в стане "армейцев".

– Вы приехали в ЦСКА в очень юном возрасте и провели там долгие годы. Какой момент запомнился ярче всего?

– Победа в Кубке УЕФА в 2005 году. Это был важный титул для клуба и для всех игроков. У нас была молодая команда. Кажется, средний возраст был в районе 25 лет. Российский клуб тогда впервые выиграл еврокубок. Для меня это был большой успех в карьере. Я даже шутил с президентом, что хочу уйти.

В 2005 году "Коринтианс" сделал мне предложение. Я принял предложение ЦСКА в конце 2004 года и в январе 2005-го хотел вернуться в Бразилию после полугода в России. Но остался в ЦСКА и, как потом оказалось, это было верное решение.

Я провел отпуск в Бразилии. Был там около 45 дней. По возвращении пошел говорить с президентом, и тот сказал: "Вагнер, знаешь, я не получил ни одного подходящего предложения за тебя". Я ответил: "Нет проблем. Останусь здесь, но дайте еще одну неделю выходных, и обещаю, что когда вернусь, сделаю все, чтобы помочь команде выиграть Кубок УЕФА".

Не сильно задумывался тогда над этими словами. Мне было всего 19, и я понятия не имел, что будет значить победа в еврокубке. Начал думать о том разговоре с президентом: "Что я ему на самом деле пообещал? Это же безумие". К счастью, все обернулось удачно, и мы победили. Для меня это был важный титул, настоящая вершина карьеры, один из самых счастливых моментов, что я пережил на поле.

Когда прозвучал финальный свисток и мы наконец-то прикоснулись к трофею, я взял кубок и передал его президенту со словами: "Вот, как и обещал", - приводит слова бразильца официальный сайт УЕФА.

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